Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией

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Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией

Форвард сборной России Артем Дзюба в инстаграме обратился к игроку сборной Бельгии  Акселю Витселю, с которым футболист вместе играл за "Зенит".

Напомним, сборная России проиграла в матче с Бельгией (1:4) в рамках отбора Евро-2020.

"Мой дорогой друг, всегда здорово увидеть тебя. Удачи и жду новой встречи с тобой! Береги себя", - написал Дзюба.

На данный момент Витсель выступает в "Боруссии".

После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команда сыграет с Сан-Марино.

Читайте также: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе. | http://soccernews.ru
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