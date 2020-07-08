Дзюба объяснил имитацию секса с Азмуном в раздевалке "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, зачем он имитировал половой акт с иранцем Сердаром Азмуном в раздевалке петербургского клуба.

"Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0", - сказал Дзюба в видео, опубликованном в Twitter комментатора Михаила Моссаковского.

Ранее по этому поводу высказался генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. По его словам, Дзюба намекал, что сделает то же самое со "Спартаком" в полуфинальном матче Кубка России, который состоится 19 июля.

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