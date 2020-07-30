Дзюба объяснил, почему исполнил песню "Голубая луна" на чемпионской вечеринке "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба высказался о том, что во время чемпионской вечеринки своей команды он пел "Голубую луну".

Напомним, что эта песня известна благодаря гомосексуальному подтексту.

"Там был немного другой подтекст. Но и был посыл, чтобы закрыть тему. Я даже закричал там: "Сердар, где ты? Подключайся!". Это было забавно спеть, все же подкалывают, а как такой темы избежать? Почему нет? Мы не паримся из-за этого", - пояснил нападающий.

Незадолго до вечеринки Дзюба имитировал гомосексуальный контакт с иранским одноклубником Сердаром Азмуном.

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