Дзюба объяснил, почему не участвует в челлендже с туалетной бумагой

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Дзюба объяснил, почему не участвует в челлендже с туалетной бумагой

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, почему отказался принимать участие в челлендже с туалетной бумагой.

"У меня дети рубятся - кто кого "перечеканит". А я не люблю такие темы. Кто-то чеканит, кто-то начнет по карнизу балкона ходить. По-моему, это не прикольно.

Думал, попробую набить головой, но головой тяжело набить рулон бумаги", - цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

Ранее ряд известных футболистов, включая капитана "Барселоны" Лионеля Месси, поучаствовали в челлендже.

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