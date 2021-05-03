Дзюба объяснил, почему оделся в костюм Дэдпула на церемонии награждения по случаю чемпионства "Зенита"

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Дзюба объяснил, почему оделся в костюм Дэдпула на церемонии награждения по случаю чемпионства "Зенита"

Фото "Матч ТВ"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, зачем он вышел в костюме Дэдпула на церемонию награждения.

В воскресенье "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами благодаря разгромной победе над "Локомотивом" со счётом 6:1.

"Дэдпул умеет всё, у него лучшая регенерация - это я. Проспорил ли я кому-то? Нет, у меня давно этот костюм, я хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, мне кажется, можно себе позволить.

Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм, в нём очень жарко. В шлеме чуть не задохнулся. Какой будет следующий костюм? Не знаю. Может быть, Скорпиона, может быть, Бэтмена", - пояснил Дзюба.

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