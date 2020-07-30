Дзюба объяснил, почему Уткин издевается над ним

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба назвал причины хейта в свой адрес со стороны журналиста и видеоблогера Василия Уткина.

"Давным-давно я очень любил Уткина. Это был один из любимых комментаторов и журналистов. Когда я только начинал играть, он очень лестно обо мне отзывался. Но его дружба с Георгиевичем (Валерий Карпин - примечание Soccernews) принесла свои плоды. В какой-то момент он стал нелестно обо мне отзываться.

В "Лужниках", когда я ещё в "Спартаке" играл, Уткин сам ко мне подошёл и сказал: "Я Василий Уткин, ты прости меня, пожалуйста, что я по тебе прохожусь. Иногда меня заносит". Я ответил, что это его право и мнение. Потом он притих.

Из-за общения с Германом Ткаченко он пытается как-то Смолова вознести, меня принизить. Это его дело. Я не смотрю и не слушаю Уткина. Его уже понесло не туда. Слишком много злости", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что на канал Уткина в YouTube подписаны около 530 тысяч человек.

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