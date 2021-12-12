Дзюба объяснил свою поездку на Мальдивы перед матчем с "Динамо"

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба объяснил свой отъезд на мальдивские острова накануне матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:1).

"Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю. Парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!" – написал Дзюба в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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