Дзюба объявил о возвращении к тренировкам, сравнив себя со львом

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объявил о возвращении к тренировкам и подготовке к следующему сезону.

"Лев вернулся в Прайд", - написал Дзюба в своем Instagram, прикрепив видео, где он приветствует партнеров.

В минувшем сезоне Дзюба впервые в своей истории стал чемпионом России. 30-летний форвард принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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