Дзюба: "Россия обыграет шотландцев на глазах Маррея"

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Дзюба: "Россия обыграет шотландцев на глазах Маррея"
Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал бывшему теннисисту Владимиру Камельзону обыграть команду Шотландии в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Специально для вас мы это сделаем. Обещаем, что шотландцев обыграем на глазах Маррея. Дома так уж точно, в гостях тоже постараемся", - сказал Дзюба в YouTube-канале Formula TX.

Матч Шотландия - Россия состоится 6 сентября. Ответная игра пройдет в России 10 октября.

После четырех туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Шотландия находится на четвертой позиции, имея в активе шесть очков.

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