Дзюба оценил финал "Игры престолов"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он остался очень разочарован финальным эпизодом сериала "Игра престолов".
"Финал "Игры престолов"? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита".
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России. Форвард провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20