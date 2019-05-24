Дзюба оценил финал "Игры престолов"



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он остался очень разочарован финальным эпизодом сериала "Игра престолов".

"Финал "Игры престолов"? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита".

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России. Форвард провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Путь Воина": Дзюба показал свой путь до чемпионского титула. | http://soccernews.ru