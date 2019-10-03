Дзюба оценил красоту Санкт-Петербурга с крыши многоэтажки
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба побывал на крыше одного из петербургских многоэтажных домов и полюбовался видом города.
"Красотенька", - сказал футболист в сторис своего Instagram.
31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего он провел за петербургский клуб 153 матча во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру. | http://soccernews.ru
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