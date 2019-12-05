Дзюба оценил шансы сборной России на Евро-2020
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020 для сборной России.
"Когда появился выбор — финны или Уэльс, то, по мне, валлийцы посильнее. Очень сильны датчане, они, по-моему, два года в основное время вообще не проигрывают. Плюс-минус мы с ними на одном уровне. Наверное, все будет решаться в матче в Копенгагене, но как есть, так и есть. Нам не стоит сетовать на группу, потому что когда смотришь на ту, где Германия, Португалия и Франция, то не понимаешь, как это вообще возможно на такой стадии. Это очень странно", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.
Напомним, что Россия сыграет в группе В вместе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
Стартовый матч россияне проведут 13 июня в Санкт-Петербурге с Бельгией. 17 июня там же состоится матч 2-го тура с Финляндией. Завершится групповой этап для россиян 22 июня матчем с Данией в Копенгагене.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1