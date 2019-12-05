Дзюба оценил шансы сборной России на Евро-2020



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020 для сборной России.

"Когда появился выбор — финны или Уэльс, то, по мне, валлийцы посильнее. Очень сильны датчане, они, по-моему, два года в основное время вообще не проигрывают. Плюс-минус мы с ними на одном уровне. Наверное, все будет решаться в матче в Копенгагене, но как есть, так и есть. Нам не стоит сетовать на группу, потому что когда смотришь на ту, где Германия, Португалия и Франция, то не понимаешь, как это вообще возможно на такой стадии. Это очень странно", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что Россия сыграет в группе В вместе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

Стартовый матч россияне проведут 13 июня в Санкт-Петербурге с Бельгией. 17 июня там же состоится матч 2-го тура с Финляндией. Завершится групповой этап для россиян 22 июня матчем с Данией в Копенгагене.

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