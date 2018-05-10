Дзюба оценил свои шансы на возвращение в "Зенит"

Форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба, права на которого принадлежат питерскому "Зениту", оценил свои шансы на возвращение в стан "сине-бело-голубых".

"Понимаю, что нужно будет вернуться в "Зенит". А там уже ситуация будет зависеть от различных факторов. Если останется нынешнее руководство, то, думаю, шансов вернуться туда мало. Ну и смысла не будет. Если захотят докопаться, то сделают это еще раз, а потом еще. Нужно найти своего тренера, за которым будешь идти. Когда тебя гнобят, приходится тяжело. Поэтому лучше куда-то уйти и играть", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Дзюба рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Халл Сити". | soccernews.ru