Дзюба оценил свои шансы на возвращение в "Зенит"

Теги артём дзюбазенит санкт-петербургарсенал тула

Дзюба оценил свои шансы на возвращение в "Зенит"Форвард тульского "АрсеналаАртем Дзюба, права на которого принадлежат питерскому "Зениту", оценил свои шансы на возвращение в стан "сине-бело-голубых".

"Понимаю, что нужно будет вернуться в "Зенит". А там уже ситуация будет зависеть от различных факторов. Если останется нынешнее руководство, то, думаю, шансов вернуться туда мало. Ну и смысла не будет. Если захотят докопаться, то сделают это еще раз, а потом еще. Нужно найти своего тренера, за которым будешь идти. Когда тебя гнобят, приходится тяжело. Поэтому лучше куда-то уйти и играть", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Дзюба рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Халл Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов