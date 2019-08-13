Дзюба оценил свои шансы перебраться в АПЛ

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Дзюба оценил свои шансы перебраться в АПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что у него вряд ли будет шанс перебраться в английскую премьер-лигу.

"В АПЛ, судя по всему, уже не поеду", - сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу Рашен Football.

30-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего за петербургский клуб он провел 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и забил 41 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет". | http://soccernews.ru
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