Дзюба: "Очень приятно, что забил 4 гола, но мог забить больше"

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, что думает о победном матче команды с Сан-Марино (9:0).

В этой встрече форвард отметился 4 голами.

"Главное, что победили. 9:0. По-моему, такой счет впервые в истории сборной России. Это радует. Хорошая атмосфера, хороший матч. Играли очень сконцентрированно. Очень приятно, что забил 4 гола, но мог забить больше. В этом плане есть претензии к себе. Когда счет был 6:0 и 7:0, я говорил, что надо делать 10:0", - сказал Дзюба.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

Команда набрала 6 очков и заняла второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям.

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