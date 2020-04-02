Дзюба: "Офсайд нужно трактовать в пользу атаки"

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Дзюба: "Офсайд нужно трактовать в пользу атаки"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о работе системы видеоповторов (VAR).

"Я за VAR, так как все стало более справедливо. Однако фиксировать миллиметровый офсайд - это бред. Ну торчит немного колено - это небольшое преимущество. Нужно трактовать в пользу атаки.

Почему то арбитры не всегда прибегают к помощи видеоассистента. На ЧМ-2018 было замечательно, а в Англии и России пока есть проблемы. Необходимо смотреть все моменты, а не выборочно", - заявил Дзюба.

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