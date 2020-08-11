Дзюба опередил Халка по числу результативных действий за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба совершил свое 100-е результативное действие в составе петербургского клуба.

Форвард забил гол в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиге с "Ротором" (2:0). На счету Дзюбы стало 55 голов при 45 результативных передачах. По этому показателю он опередил бывшего нападающего "Зенита" Халка, который совершил 99 результативных действий.

Теперь Дзюба занимает четвертое место в истории клуба. Больше него результативных действий совершили только Данни (118), Андрей Аршавин (160) и Александр Кержаков (173).

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