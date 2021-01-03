Дзюба опередил Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в 2020 году



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба занял 14-е место в списке лучших бомбардиров среди десяти сильнейших лиг по итогам 2020 года.

В прошлом году Дзюба забил 23 мяча, опередив таких известных форвардов, как Неймар (ПСЖ) и Златан Ибрагимович ("Милан").

Топ-10 лучших бомбардиров национальных чемпионатов по итогам 2020 года выглядит так:

1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 47 голов в 44 матчах

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 44 (45)

3. Ромелу Лукаку ("Интер") - 40 (52)

4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 39 (37)

5. Чиро Иммобиле ("Лацио") - 34 (42)

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 29 (41)

7. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 28 (56)

8. Лионель Месси ("Барселона") - 27 (48)

9. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 26 (45)

10. Паулиньо ("Брага") - 25 (44)

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