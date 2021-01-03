Дзюба опередил Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в 2020 году
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба занял 14-е место в списке лучших бомбардиров среди десяти сильнейших лиг по итогам 2020 года.
В прошлом году Дзюба забил 23 мяча, опередив таких известных форвардов, как Неймар (ПСЖ) и Златан Ибрагимович ("Милан").
Топ-10 лучших бомбардиров национальных чемпионатов по итогам 2020 года выглядит так:
1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 47 голов в 44 матчах
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 44 (45)
3. Ромелу Лукаку ("Интер") - 40 (52)
4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 39 (37)
5. Чиро Иммобиле ("Лацио") - 34 (42)
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 29 (41)
7. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 28 (56)
8. Лионель Месси ("Барселона") - 27 (48)
9. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 26 (45)
10. Паулиньо ("Брага") - 25 (44)
Не пропустите: Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году. | http://soccernews.ru
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