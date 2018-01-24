Дзюба определится со своим будущим в ближайшие дни



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба до конца этой недели должен определиться со своим будущим, сообщают российские СМИ.

Интерес к футболисту проявляют тульский "Арсенал" и "Уфа".

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел 15 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

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