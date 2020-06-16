Дзюба опубликовал эмоциональное фото с тренировки "Зенита"

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Дзюба опубликовал эмоциональное фото с тренировки "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился фотографией с тренировки команды. Клуб готовится к возобновлению сезона, который состоится 19 июня.

На снимке футболист кричит, расставив руки в стороны.

"Уже скоро", - написал Дзюба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже скоро

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Напомним, чемпионат России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня. В 23-м туре петербуржцы сыграют в гостях против ЦСКА. Матч состоится 20 июня.

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