Дзюба опубликовал эмоциональное фото с тренировки "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился фотографией с тренировки команды. Клуб готовится к возобновлению сезона, который состоится 19 июня.

На снимке футболист кричит, расставив руки в стороны.

"Уже скоро", - написал Дзюба.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня. В 23-м туре петербуржцы сыграют в гостях против ЦСКА. Матч состоится 20 июня.

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