Дзюба опубликовал фото с хоккеистом Бобровским

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой он стоит с вратарем сборной России по хоккею Сергеем Бобровским.

"Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским. Очень приятно познакомиться! Удачи в "Флориде", - подписал фото Дзюба.

Напомним, хоккеист также играет в клубе "Флорида".

Ранее сообщалось, что Дзюба уступил форварду "Крыльев Советов" в борьбе за звание игрока месяца в РПЛ.

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