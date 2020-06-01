Дзюба опубликовал милое фото с детьми

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал милую фотографию с детьми.

"С Днем защиты детей!" - подписал фото форвард

Напомним, сегодня, 1 июня, всемирный день ребенка. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на 21 июня.

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