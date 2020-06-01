Дзюба опубликовал милое фото с детьми

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба опубликовал милое фото с детьми

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал милую фотографию с детьми.

"С Днем защиты детей!" - подписал фото форвард

Напомним, сегодня, 1 июня, всемирный день ребенка. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём защиты детей! ♥️♥️

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на 21 июня.

Не пропустите: Малафеев прокомментировал свой конфликт с Дзюбой| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На сайте Footy Headlines появилось фото домашней формы "МЮ" на следующий сезон

На сайте Footy Headlines появилось фото домашней формы "МЮ" на следующий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов