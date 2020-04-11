Дзюба опубликовал очередное видео того, как он проводит время на карантине

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Дзюба опубликовал очередное видео того, как он проводит время на карантине

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал видео, на котором дома играет в "войнушку" с детьми.

"Сопротивление бесполезно!" - сказал Дзюба и начал обстрел картонного домика сыновей.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

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