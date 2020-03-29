Дзюба опубликовал в инстаграме юмористическое видео на тему коронавируса

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Дзюба опубликовал в инстаграме юмористическое видео на тему коронавируса

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал шуточное видео на тему коронавируса.

Нападающий выложил популярный рекламный ролик фасоли, переделанный под нынешнюю ситуацию с пандемией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это Топище #позитивавсем

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

"Это топище", - подписал видео футболист и добавил хештег #позитиввовсем.

Некоторые подписчики гневно отреагировали на подобный ролик.

"Уже не смешно, к сожалению", - написал один из пользователей.

По последним данным, в мире заразились Covid-19 уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.

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