Дзюба опубликовал яркие фото Слуцкого

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Дзюба опубликовал яркие фото Слуцкого

Форвард "Зенита" Артём Дзюба в своём инстаграме показал яркие фото главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

Также он опубликовал забавный пост, сравнив тренера с героем мультфильма.

Под фото футболист назвал тренера красавчиком, интеллектуалом, физруком, панчером, доцентом, хищником, танцором, КВН-щиком и моделью.

Слуцкий работает в "Витессе" с 2018 года. 16 августа подопечные Слуцкого сыграют с "ПЕК Зволле".

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