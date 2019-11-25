Дзюба осчастливил юного фаната "Зенита"

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Дзюба осчастливил юного фаната "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после матча с "Рубином" порадовал юного фаната, который очень просил футболку защитника петербургской команды Бранислава Ивановича.

"Артем, можно футболку Ивановича, пожалуйста!" - спросил мальчик у Дзюбы.

В этот момент футболист раздавал автографы, но прервался, отошел в автобус и вернулся с футболкой.

"Ивановича нет, это от Дриусси", - сказал Дзюба, вручая обратившемуся к нему с просьбой болельщику футболку Себастьяна Дриусси.

Несмотря на то, что футболка Ивановича так и не досталась, мальчик был очень рад и такому подарку от Дзюбы.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я уж подумал что лег в постель или дал чей-то кошелек...

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