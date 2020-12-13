Дзюба оскорбил Орлова после матча с "Динамо"

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба нагрубил комментатору и журналисту Геннадию Орлову после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (3:1). В этой встрече форвард оформил дубль.

"Хочу передать привет Геннадию Сергеевичу. Многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке "Флюгер". Привет!" – сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

В последнее время Орлов несколько раз критически отозвался об игре Дзюбы.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Губерниев рассказал о реакции "прекрасных женщин" на видео Дзюбы. | http://soccernews.ru