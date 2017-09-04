Дзюба остаётся в "Зените"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба остаётся в питерском клубе, сообщают российские СМИ.

Ранее стало известно, что арендовать 29-летнего футболиста хочет турецкий "Фенербахче".

Однако сам Дзюба не заинтересован в переходе в зарубежный клуб. Кроме того, "Зенит" намерен сохранить нападающего как минимум до зимы. | http://soccernews.ru