Дзюба остаётся в "Зените"

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Дзюба остаётся в "Зените"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба остаётся в питерском клубе, сообщают российские СМИ.

Ранее стало известно, что арендовать 29-летнего футболиста хочет турецкий "Фенербахче".

Однако сам Дзюба не заинтересован в переходе в зарубежный клуб. Кроме того, "Зенит" намерен сохранить нападающего как минимум до зимы. | http://soccernews.ru

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