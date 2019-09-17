Дзюба остался недовольным после матча с "Лионом"

Капитан "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что думает о ничейном результате своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1). Об это сообщает Sport24.

В этом матче 31-летний форвард отметился результативной передачей.

"В Лиге чемпионов, честно говоря, как-то… Ну это приятно, но сегодня то ли такая атмосфера, то ли слишком рано играем - не до конца как будто Лига чемпионов. Но в целом ничья, наверное, неплохой результат. Но когда ты ведешь 1:0 и такой не совсем обязательный пенальти, немножко расстраивает. В целом, наверное, по игре. Мы могли сыграть немного понаглее.

"Лион" - команда играющая, но в защите у них много моментов, они не дорабатывают до конца, и вот в этом мы могли. Двоякое впечатление: вроде 1:1 - неплохо, но в целом могли затащить", - сказал игрок.

Во втором туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск).

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