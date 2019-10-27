Дзюба остался в запасе на матч с "Крыльями Советов"
Тренерские штабы "Крыльев Советов" и "Зенита" огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.
Отметим, что капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба остался в запасе.
"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прозин, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер, Дзюба.
Матч состоится сегодня, 27 октября, на стадионе "Самара Арена". Начало игры - в 14:00 (мск).
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|Команда
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|О
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|Ростов
|14
|29
|3
|Локомотив Москва
|13
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11