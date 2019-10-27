Дзюба остался в запасе на матч с "Крыльями Советов"

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Дзюба остался в запасе на матч с "Крыльями Советов"

Тренерские штабы "Крыльев Советов" и "Зенита" огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.

Отметим, что капитан сине-бело-голубых Артем Дзюба остался в запасе.

"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прозин, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер, Дзюба.

Матч состоится сегодня, 27 октября, на стадионе "Самара Арена". Начало игры - в 14:00 (мск).

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