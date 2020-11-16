Дзюба останется в "Зените"

Питерский "Зенит" не рассматривает вариант с уходом нападающего Артёма Дзюбы, сообщает "СЭ".

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" не планируют продавать 32-летнего футболиста, несмотря на громкий скандал с публикацией интимного видео.

В клубе рассчитывают, что форвард до конца отработает свой контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года, сыграл 192 матча, забил 81 гол и сделал 57 ассистов. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу".

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