Дзюба останется в "Зените"
Питерский "Зенит" не рассматривает вариант с уходом нападающего Артёма Дзюбы, сообщает "СЭ".
По сведениям издания, "сине-бело-голубые" не планируют продавать 32-летнего футболиста, несмотря на громкий скандал с публикацией интимного видео.
В клубе рассчитывают, что форвард до конца отработает свой контракт, рассчитанный до июня 2022 года.
Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года, сыграл 192 матча, забил 81 гол и сделал 57 ассистов. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу".
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