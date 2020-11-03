Дзюба отказался комментировать свою замену в перерыве матча с "Боруссией"

Капитан "Зенита" Артём Дзюба ушёл от ответа на вопрос о своей замене в предыдущем матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что 32-летний футболист не вернулся на поле после перерыва, а его команда в итоге проиграла со счётом 0:2.

"Я немного не понял - у нас пресс-конференция перед важнейшей игрой с "Лацио", а мы обсуждаем "Химки", "Боруссию". Это не совсем правильно. Спасибо, кто волновался о моём состоянии. Немного удалось отдохнуть в связи с небольшими повреждениями. Замену никак не могу обсуждать, её сделал главный тренер, он посчитал, что она нужна. В любом случае это не моё дело - решать правильно это или нет", - сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что между форвардом и главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком существует конфликт.

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