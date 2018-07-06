Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ

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Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ

Форвард "Зенита" Артём Дзюба отказал "Шанхай Шеньхуа", сообщают российские СМИ.

Китайский клуб был готов платить нападающему сборной России 6 миллионов евро в год, однако футболист отклонил это предложение.

Дзюба решил сделать выбор в пользу мечты поиграть в английской Премьер-лиге. К слову, шансы на это у 29-летнего игрока есть, так как к нему проявляет интерес "Кардифф Сити". | http://soccernews.ru

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