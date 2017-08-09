Дзюба отказался переходить в "Локомотив"

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Дзюба отказался переходить в "Локомотив"Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба отказался переходить в московский "Локомотив", информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, "железнодорожники" рассматривали 28-летнего нападающего "сне-бело-голубых" в качестве альтернативы своему игроку линии атаки Ари. Однако сам Дзюба отверг подобный вариант развития своей карьеры.

Напомним, Дзюбой интересуется "Фенербахче". | soccernews.ru

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