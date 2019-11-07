Дзюба отказался помогать девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру
Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба не намерен оказывать помощь девушкам из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру.
"Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с "РБ Лейпциг" неудачно, поэтому я сейчас ещё прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это", - сказал футболист.
Напомним, что инцидент произошёл в конце октября. Правоохранители оценили нанесённый девушками ущерб в 27 тысяч рублей.
В текущем сезоне 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 20 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13