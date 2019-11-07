Дзюба отказался помогать девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба не намерен оказывать помощь девушкам из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру.

"Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с "РБ Лейпциг" неудачно, поэтому я сейчас ещё прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это", - сказал футболист.

Напомним, что инцидент произошёл в конце октября. Правоохранители оценили нанесённый девушками ущерб в 27 тысяч рублей.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 20 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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