Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба намерен сменить команду, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

По данным инсайдера, 33-летний футболист отказался продлевать с клубом контракт, истекающий в июне 2022 года.

У форварда "сине-бело-голубых" есть предложения не только внутри РПЛ, но и в Европе.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. Сообщалось об интересе к игроку со стороны "Рубина".

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