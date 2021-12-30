Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте
Фото твиттер "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба намерен сменить команду, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.
По данным инсайдера, 33-летний футболист отказался продлевать с клубом контракт, истекающий в июне 2022 года.
У форварда "сине-бело-голубых" есть предложения не только внутри РПЛ, но и в Европе.
В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. Сообщалось об интересе к игроку со стороны "Рубина".
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" высказался о возможной продаже Дзюбы. | http://soccernews.ru
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