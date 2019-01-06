Дзюба отметился ретро вечеринкой в народном стиле
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба устроил вечеринку, на которой он вместе с гостями надел русские народные костюмы.
"Вечеринка в русском народном стиле", - написал Дзюба в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком 2018 года по версии еженедельника "Футбол".
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|Команда
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|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
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|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10