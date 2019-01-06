Дзюба отметился ретро вечеринкой в народном стиле



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба устроил вечеринку, на которой он вместе с гостями надел русские народные костюмы.

"Вечеринка в русском народном стиле", - написал Дзюба в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком 2018 года по версии еженедельника "Футбол".

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