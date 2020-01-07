Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вместе со своими друзьями отпраздновал Рождество. Компания облачилась в костюме в образе Гарри Поттера и других персонажей популярного фильма.

"С Рождеством всех", — написал Дзюба в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за петербургский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года. | http://soccernews.ru