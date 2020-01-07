Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера

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Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вместе со своими друзьями отпраздновал Рождество. Компания облачилась в костюме в образе Гарри Поттера и других персонажей популярного фильма.

"С Рождеством всех", — написал Дзюба в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Рождеством всех #всемволшебства❄️✨

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за петербургский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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