Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вместе со своими друзьями отпраздновал Рождество. Компания облачилась в костюме в образе Гарри Поттера и других персонажей популярного фильма.
"С Рождеством всех", — написал Дзюба в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за петербургский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15