Дзюба отреагировал на историческую победу "Зенита" над "Спартаком"
Фото твиттер "Зенита"
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между его командой и московским "Спартаком".
"Сине-бело-голубые" разгромили соперника со счётом 7:1. Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.
"Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет", - написал Дзюба в инстаграме.
Нападающий вышел на замену во втором тайме и забил с пенальти. Для него это 143-й гол в РПЛ.
Дзюба повторил рекорд результативности чемпионата России, установленный Олегом Веретенниковым.
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