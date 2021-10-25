Дзюба отреагировал на историческую победу "Зенита" над "Спартаком"

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Дзюба отреагировал на историческую победу "Зенита" над "Спартаком"

Фото твиттер "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ между его командой и московским "Спартаком".

"Сине-бело-голубые" разгромили соперника со счётом 7:1. Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.

"Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет", - написал Дзюба в инстаграме.

Нападающий вышел на замену во втором тайме и забил с пенальти. Для него это 143-й гол в РПЛ.

Дзюба повторил рекорд результативности чемпионата России, установленный Олегом Веретенниковым.

Не пропустите: Семак высказался о рекордной победе "Зенита" над "Спартаком". | http://soccernews.ru
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