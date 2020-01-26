Дзюба отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в своем инстагреме отреагировал на смерть легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта.

Игрок разбился на вертолете.

"Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти", - написал Дзюба.

В этом сезоне футболист участвовал в 19 матчах РПЛ, отметившись 11 голами и 9 ассистами.

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