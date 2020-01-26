Дзюба отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Теги артём дзюбазенит санкт-петербург

Дзюба отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в своем инстагреме отреагировал на смерть легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта

Игрок разбился на вертолете.

"Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти", - написал Дзюба.

В этом сезоне футболист участвовал в 19 матчах РПЛ, отметившись 11 голами и 9 ассистами.

А еще: Дзюба и Кокорин посоревновались в забрасывании бутылки в мусорку| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов