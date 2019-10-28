Дзюба отреагировал на похищение его металлической фигуры в Подмосковье

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба отреагировал на похищение его металлической фигуры в Подмосковье
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал забавную новость о том, что его алюминиевую фигуру украли в подмосковном Подольске.

Футболист опубликовал в своем Instagram смеющимие смайлики, прикрепив ролик с кражей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Похитительницами оказались две женщины, которые уже задержаны полицией. Ущерб оценивается в 27 тысяч рублей.

Статуя была установлена в 2018 году после чемпионата мира, на котором Дзюба ярко проявил себя.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время". | http://soccernews.ru
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