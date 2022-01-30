Дзюба отреагировал на поражение Медведева в финале Australian Open
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
"Обалдеть. Фух. Все равно великий, конечно, Надаль. Федерер круче. Но Медведев огромное... Медведь все равно... Даня – лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем. Да, Надаль, конечно, волевой парень. Но Даня, конечно, зверь. Все равно красава, лучший. Надаль – легенда в любом случае. Да, великий", – сказал Дзюба в сторис инстаграма.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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