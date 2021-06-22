Дзюба отреагировал на вылет России с Евро-2020
Фото: твиттер Лента.ру/Автор неизвестен
Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о вылете национальной команды с Евро-2020 после поражения в матче 3-го тура группового этапа с командой Дании (1:4).
"Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались", – сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".
Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.
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