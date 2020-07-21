Дзюба ответил на критику судей матча со "Спартаком": "Не согласен"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме ответил на комментарий подписчика по поводу судейства в 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (2:1).
"Тем, знаешь, я тебя уважаю, от всей души уважаю. За годы в "Спартаке", за ЧМ и много еще за что! Вот скажи, Тем, что это за ***** в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пенальти не поставили в ваши ворота.
Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!" - написал подписчик.
"Не согласен", - ответил Дзюба.
Отметим, что в этой встрече было много спорных моментов: два не назначенных пенальти на игроке "Спартака" Александре Соболеве и отмененный гол Самюэля Жиго.
В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
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