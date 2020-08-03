Дзюба ответил на критику "Зенита" за игру в Лиге Чемпионов

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба дал ответ тем, кто критикует его команду за выступления в Лиге Чемпионов.

"Зенит" критикуют за оборонительную игру в Лиге Чемпионов - в основном те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору. Да, мы должны были выходить из группы, да, мы заняли четвёртое место. Я вообще с этим не спорю, но всё-таки мы обыграли "Лион" и "Бенфику", сыграли вничью во Франции. В решающем матче с "Бенфикой" нам не хватило Ракицкого и Дриусси - согласен с Сергеем Богдановичем [Семаком], что потеря любого игрока основы очень чувствуется", - сказал Дзюба.

Ранее нападающий "Зенита" жаловался на предвзятое судейство в матчах еврокубков с участием российских команд.

Осенью "сине-бело-голубые" снова сыграют в групповом этапе ЛЧ. Их соперники определятся позднее.

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