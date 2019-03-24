Дзюба: "Ответили критикам, считающим наш футбол примитивным"

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Дзюба: "Ответили критикам, считающим наш футбол примитивным"

Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарии после игры с Казахстаном (4:0).

"Я очень рад забитому голу. Благодарю Черышева за передачу. Хорошо, что мы одержали победу. На стадионе царила великолепная атмосфера и нужно сказать спасибо Казахстану за теплый прием.

Игра выдалась непростой. Мы боролись за каждый мяч. Мы ответили критикам, считающим наш футбол примитивным. У критикующих нас людей сегодня плохой день, ведь они считали, что мы не сможем победить. А всем тем, кто поддерживает нас, говорим спасибо. Эту победу мы посвящаем им, а не диванным экспертам", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

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