Дзюба озвучил окончательное решение по своему будущему

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Дзюба озвучил окончательное решение по своему будущему

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба озвучил окончательное решение по своему будущему.

"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня кинул агент. Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду" - сказал 29-летний футболист.

Напомним, что в последние несколько дней СМИ активно сватали Дзюбу в "Галатасарай".

Не пропустите: Орлов скептически относится к возможному переходу Дзюбы в "Галатасарай". | http://soccernews.ru

Комментарии
Михаил

Надо ехать!!! Галатасарай не плохой вариант, хотя чемпионат и слабее

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Андрей

Мы как данебуть выйграем

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Артём

Спасибо Михаил за совет

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Михаил

Артем, в Англии ты был бы чужим, да и возраст уже не тот. Был бы в запасе всегда. Зачем?! Я бы предложил тебе поиграть в Германии, Бельгии или Голландии

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