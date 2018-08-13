Нападающий "Зенита" Артём Дзюба озвучил окончательное решение по своему будущему.

"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня кинул агент. Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду" - сказал 29-летний футболист.

Напомним, что в последние несколько дней СМИ активно сватали Дзюбу в "Галатасарай".

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