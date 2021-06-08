Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку перед стартом Евро-2020.

"!Огромное спасибо, что пришли посетить нашу тренировку. Ждем вас на матче с Бельгией и Финляндией.

И спасибо огромное, что вы нас поддерживаете, это очень важно", – сказал Дзюба.

Напомним, что 12 июня сборная России сыграет с Бельгией в Петербурге.

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