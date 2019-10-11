Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против Шотландии

Нападающий сборной России Артем Дзюба в инстаграме записал видеообращение болельщикам команды после разгромной победы над Шотландией (4:0) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

31-летний форвард забил два гола в этой встрече.

"Всем привет. Бессонная ночь, не уснуть. Хотел бы всех поблагодарить за ваши эмоции, любовь и за то, что поддерживаете нас. Полные "Лужники" дорогого стоят, очень ценим это. Для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы, такой игры", - сказал Дзюба.

Отметим, что в 7 матчах за сборную России футболист забил 8 голов.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команда сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

А еще: России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией| http://soccernews.ru