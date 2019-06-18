Дзюба поблагодарил фанатов "Зенита", которые назвали его лучшим игроком сезона

Теги артём дзюбазенит санкт-петербург

Дзюба поблагодарил фанатов "Зенита", которые назвали его лучшим игроком сезона

Нападающий "Зенита"​ Артем Дзюба в своем инстаграме поблагодарил всех болельщиков за то, что они выбрали его лучшим футболистом петербургского клуба. 

За 30-летнего форварда проголосовало 56,59 процента респондентов.

"Спасибо огромное за ваш выбор! Дальше - больше!" - написал нападающий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо огромное за ваш выбор! Дальше - больше!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Напомним, в минувшем сезоне Дзюба участвовал в 37 матчах в РПЛ, забив 13 голов и сделав 13 ассистов.

А еще: Семак - о праздновании чемпионства: "Кто не умел танцевать, стал танцевать. Кто не умел петь, запел"| http://soccernews.ru
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