Дзюба поблагодарил фанатов "Зенита", которые назвали его лучшим игроком сезона
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем инстаграме поблагодарил всех болельщиков за то, что они выбрали его лучшим футболистом петербургского клуба.
За 30-летнего форварда проголосовало 56,59 процента респондентов.
"Спасибо огромное за ваш выбор! Дальше - больше!" - написал нападающий.
Напомним, в минувшем сезоне Дзюба участвовал в 37 матчах в РПЛ, забив 13 голов и сделав 13 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
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|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20